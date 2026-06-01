Balade pédagogique, Domaine Plein Pagnier, Mazan

Balade pédagogique 5 – 7 juin Domaine Plein Pagnier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dès votre arrivée, partez pour une balade au milieu des vignes, à la découverte de notre histoire, de notre savoir-faire et de la vie de la vigne au fil des saisons.

Pensée pour les petits comme pour les grands, cette promenade pédagogique vous permet de comprendre les anecdotes, les observations et les explications simples qui rythment le parcours pour apprendre tout en se promenant.

Un moment convivial, ludique et enrichissant, pour mieux connaître la vigne, le travail du vigneron et partager notre passion pour le vin et la nature.

Domaine Plein Pagnier 2033 La Venue de Mormoiron 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 69 75 66 http://www.plein-pagnier.com http://www.facebook.com/PleinPagnier/?fref=ts [{« type »: « email », « value »: « terresdedouard@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676129932 »}]

Balade pédagogique

Domaine Plein Pagnier