Les dégustations vigneronnes, Domaine Plein Pagnier, Mazan

Les dégustations vigneronnes 5 – 7 juin Domaine Plein Pagnier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une dégustation commentée de nos cuvées, accompagnée de quelques bouchées gourmandes préparées avec des produits locaux… de quoi éveiller vos papilles et apprécier chaque vin dans les meilleures conditions.

Un moment simple et chaleureux, à partager en famille ou entre amis, pour échanger autour de notre passion du vin et de notre terroir.

Domaine Plein Pagnier 2033 La Venue de Mormoiron 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 69 75 66 http://www.plein-pagnier.com http://www.facebook.com/PleinPagnier/?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 0676129932 »}, {« type »: « email », « value »: « terresdedouard@gmail.com »}]

Les dégustations vigneronnes

Domaine Plein Pagnier