Pique-niques vignerons, Domaine Plein Pagnier, Mazan

Pique-niques vignerons 5 – 7 juin Domaine Plein Pagnier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Nous vous proposons des pique-niques composés de produits frais, locaux et de saison, à déguster dans un cadre naturel et authentique.

Végétariens ou non, plusieurs assortiments sont possibles selon les récoltes et les productions du moment.

Chaque panier est aussi l’occasion de découvrir nos vins biologiques : rouge, blanc ou rosé, selon vos envies du jour.

Sur réservation – uniquement le midi – pendant la saison estivale

25€ par adulte

10€ par enfant (- de 12 ans)

Domaine Plein Pagnier 2033 La Venue de Mormoiron 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 69 75 66 http://www.plein-pagnier.com http://www.facebook.com/PleinPagnier/?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 0676129932 »}, {« type »: « email », « value »: « terresdedouard@gmail.com »}]

Piques-niques vignerons

Domaine Plein Pagnier