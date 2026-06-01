Pique-niques vignerons, Domaine Plein Pagnier, Mazan
Pique-niques vignerons, Domaine Plein Pagnier, Mazan vendredi 5 juin 2026.
Pique-niques vignerons 5 – 7 juin Domaine Plein Pagnier Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Nous vous proposons des pique-niques composés de produits frais, locaux et de saison, à déguster dans un cadre naturel et authentique.
Végétariens ou non, plusieurs assortiments sont possibles selon les récoltes et les productions du moment.
Chaque panier est aussi l’occasion de découvrir nos vins biologiques : rouge, blanc ou rosé, selon vos envies du jour.
Sur réservation – uniquement le midi – pendant la saison estivale
25€ par adulte
10€ par enfant (- de 12 ans)
Domaine Plein Pagnier 2033 La Venue de Mormoiron 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 69 75 66 http://www.plein-pagnier.com http://www.facebook.com/PleinPagnier/?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 0676129932 »}, {« type »: « email », « value »: « terresdedouard@gmail.com »}]
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