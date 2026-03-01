Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil Route de la Roche Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil

Route de la Roche Parking P2 Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Envie d’apprendre ou de perfectionner vos compétences en photographie ? Que vous soyez débutant ou passionné, capturez la beauté naturelle du Grand Site tout en apprenant des astuces pratiques adaptées à votre niveau avec Philippe Dodet l’occasion d’explorer et d’immortaliser les paysages remarquables du Grand Site !

Tous niveaux, à partir de 12 ans.

Apporter son appareil photo et/ou son smartphone.

Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. .

Route de la Roche Parking P2 Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil

L’événement Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Mission Tourisme Département 71