Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil Route de la Roche Solutré-Pouilly
Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil Route de la Roche Solutré-Pouilly samedi 22 août 2026.
Solutré-Pouilly
Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil
Route de la Roche Parking P2 Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:30:00
Date(s) :
2026-08-22
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Tous niveaux, à partir de 12 ans.
Apporter son appareil photo et/ou son smartphone.
Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. .
Route de la Roche Parking P2 Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil
L’événement Balade photo capturer la Roche de Solutré au coucher du soleil Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Mission Tourisme Département 71
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