Faites de la Préhistoire ! Graver l’os et la pierre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Graver l’os et la pierre Musée de préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 13 août 2026.
Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Graver l’os et la pierre
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 13:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! Découvrez quelques exemples d’objets décorés sur de la pierre, du bois de renne, de l’ivoire ou de l’os, et dessinez vos propres gravures préhistoriques à l’aide d’outils en silex !
Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.
Sans réservation, en continu.
Tarif entrée du musée sans supplément. .
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Faites de la Préhistoire ! Graver l’os et la pierre
L’événement Faites de la Préhistoire ! Graver l’os et la pierre Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site
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