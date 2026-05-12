Faites de la Préhistoire ! Les secrets du feu de l’étincelle à la flamme Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Les secrets du feu de l’étincelle à la flamme Musée de préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 20 août 2026.
Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Les secrets du feu de l’étincelle à la flamme
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! Il apporte chaleur, sécurité et permet de transformer les aliments. Découvrez et pratiquez les techniques d’allumage du feu à cette époque ! Ferez-vous des étincelles ?
Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.
En continu, sans réservation.
Tarif entrée du musée sans supplément. .
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Faites de la Préhistoire ! Les secrets du feu de l’étincelle à la flamme
L’événement Faites de la Préhistoire ! Les secrets du feu de l’étincelle à la flamme Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site
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