Soirée Roche Fayçal Salhi Quartet Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Soirée Roche Fayçal Salhi Quartet Maison du Grand Site Solutré-Pouilly vendredi 28 août 2026.
Solutré-Pouilly
Soirée Roche Fayçal Salhi Quartet
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Compositeur et joueur de oud autodidacte, Fayçal Salhi crée une musique urbaine nourrie d’influences andalouses, rock et jazz. A la fois savante et populaire, elle explore un espace où l’Europe rencontre l’Orient, au-delà de la simple fusion des genres, et déploie des atmosphères uniques et profondes.
En partenariat avec le Crescent.
Petite restauration et buvette sur place.
Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.
En cas de pluie, repli au Crescent, place Saint-Pierre, 71000 Mâcon. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Soirée Roche Fayçal Salhi Quartet
L’événement Soirée Roche Fayçal Salhi Quartet Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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