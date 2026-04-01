Anglars

Balade photographique à Anglars

le Bourg Anglars Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Balade photographique accessible à tous les niveaux proposant une découverte des bases de la photographie en milieu naturel

Balade photographique accessible à tous les niveaux proposant une découverte des bases de la photographie en milieu naturel. Les participants apprennent à observer leur environnement et à travailler la composition, la lumière et la notion de temps. L’activité se déroule sur un parcours d’environ trois kilomètres et permet une approche pédagogique et conviviale de la pratique photographique. Un carnet de photos est remis aux participants.

Places limitées

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le Bourg Anglars 46120 Lot Occitanie +33 6 47 22 28 72

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English :

Photographic walk accessible to all levels offering a discovery of the basics of nature photography

L’événement Balade photographique à Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac