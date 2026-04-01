Troc plantes à Anglars Anglars
Troc plantes à Anglars Anglars dimanche 26 avril 2026.
Anglars
Troc plantes à Anglars
le bourg Anglars Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Al Cloquier vous attend nombreux pour le traditionnel troc plantes de
printemps, cette manifestation conviviale sera dédiée aux échanges de plantes, boutures, graines et conseils de jardinage
L’association Al Cloquier vous attend nombreux pour le traditionnel troc plantes de
printemps, cette manifestation conviviale sera dédiée aux échanges de plantes, boutures, graines et conseils de jardinage. Les participants peuvent venir partager leurs végétaux et découvrir de nouvelles variétés dans une ambiance chaleureuse.
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le bourg Anglars 46120 Lot Occitanie alcloquier@zaclys.net
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English :
The Al Cloquier association is looking forward to seeing you at its traditional spring plant barter
. This friendly event will be dedicated to the exchange of plants, cuttings, seeds and gardening tips
L’événement Troc plantes à Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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