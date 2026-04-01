Anglars

Troc plantes à Anglars

le bourg Anglars Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Al Cloquier vous attend nombreux pour le traditionnel troc plantes de

printemps, cette manifestation conviviale sera dédiée aux échanges de plantes, boutures, graines et conseils de jardinage

L’association Al Cloquier vous attend nombreux pour le traditionnel troc plantes de

printemps, cette manifestation conviviale sera dédiée aux échanges de plantes, boutures, graines et conseils de jardinage. Les participants peuvent venir partager leurs végétaux et découvrir de nouvelles variétés dans une ambiance chaleureuse.

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le bourg Anglars 46120 Lot Occitanie alcloquier@zaclys.net

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English :

The Al Cloquier association is looking forward to seeing you at its traditional spring plant barter

. This friendly event will be dedicated to the exchange of plants, cuttings, seeds and gardening tips

L’événement Troc plantes à Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac