Balade photographique à Montjean-sur-Loire Parking du cimetière Mauges-sur-Loire

Balade photographique à Montjean-sur-Loire

Parking du cimetière MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 09:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative, découvrez les balades photographiques avec Emballades Photos.…

Avec Sylvie de Emballades Photos.

Un circuit intra-muros d’environ 3,5 kilomètres mène à la découverte du patrimoine de Montjean-sur-Loire, sur les bords de la Loire. Voilà là une belle balade urbaine à faire en toutes saisons… Et si on allait ensemble découvrir cette cité ligérienne aux couleurs de février, et y partager nos différents regards photographiques ?

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-a-montjean-49-35-km-5/

– Ou par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Parking du cimetière MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a different way of walking, observing nature through the lens of your camera and developing your creative vision, discover the photographic walks with Emballades Photos..

L’événement Balade photographique à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges