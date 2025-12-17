Balade photographique Spécial noir et blanc dans le parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique Spécial noir et blanc dans le parc de Beaupréau

Début : 2026-01-09 09:00:00

fin : 2026-01-09

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Et si on laissait la couleur un moment pour aller explorer le parc de Beaupreau en noir et blanc ? Véritable poumon vert au coeur de la commune, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. Avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… Ensemble, allons sublimer le parc de Beaupreau en monochrome et partager nos différents regards photographiques !

RESERVATION OBLIGATOIRE

– sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/special-noir-et-blanc-dans-le-parc-de-beaupreau-3-km-2/

ou par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 .

+33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

To walk differently, to observe nature through the lens and to develop one’s creative vision..

