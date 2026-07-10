Balade « Pister l’animal domestique dans l’histoire de la Cité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

Récit d’une enquête artistique puisant dans les archives, les fouilles archéologiques, les sous-sols… Visite proposée par Arnaud Théval, plasticien, dans le cadre de sa résidence « Oasis sous-terrain ou les liaisons enchantées » en cours sur le quartier Hauts-Pavés / Saint-Félix.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-pister-lanimal-domestique-dans-lhistoire-de-la-cite



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