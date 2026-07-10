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Balade « Pister l’animal domestique dans l’histoire de la Cité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

mercredi 26 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Pister l’animal domestique dans l’histoire de la Cité » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 11:30
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Récit d’une enquête artistique puisant dans les archives, les fouilles archéologiques, les sous-sols… Visite proposée par Arnaud Théval, plasticien, dans le cadre de sa résidence « Oasis sous-terrain ou les liaisons enchantées » en cours sur le quartier Hauts-Pavés / Saint-Félix.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 1h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-pister-lanimal-domestique-dans-lhistoire-de-la-cite


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