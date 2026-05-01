Balade plantes sauvages en compagnie du troupeau Ferme Saint-Joseph Peyrolles-en-Provence

Peyrolles-en-Provence

Balade plantes sauvages en compagnie du troupeau

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 15h. Ferme Saint-Joseph 474 chemin de Saint-Joseph Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 15:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Une balade unique pour découvrir les plantes des collines au rythme des chèvres du Rove, accompagnées d’Emilie Loison, chevrière surprenante. Dégustation de fromage et brousse incluse!

Au rythme des sabots, nous nous faufilerons à travers les collines de Peyrolles jusqu’à la vigie de Meyrargues. Les belles sont accompagnées de leurs petits c’est la saison des jeunes et des fromages aussi.



En chemin je vous parlerai des plantes des collines provençales, de leurs petits noms, des recettes de cuisine dans lesquelles elles excellent et de leurs pouvoirs thérapeutiques certains.



Ce sera aussi l’occasion d’aborder le rôle que peut jouer un troupeau comme celui d’Emilie dans les forêts et garrigues méridionales, hantées par le souvenir du feu et leurs propres fantasmagories. Qui propage le feu, qui l’arrête? Qui le fuit et qui en tire parti? Comment les plantes accueillent ou se tétanisent à l’idée de l’incendie? Beaucoup de questions auxquelles nous n’apporterons pas toujours de réponse … peut-être même davantage de questions encore !



Au terme d’une ascension de 350m de dénivelé, chacun.e pourra pique-niquer (repas non inclus) et profiter de la vue panoramique sur la vallée de la Durance et la Sainte-Victoire. Nous vous ferons déguster fromage et brousse accompagnées du merveilleux Pain de la Terre et du miel de Patrick Molle.



L’itinéraire n’est pas difficile mais réservé aux marcheurs.ses habitué.e.s, environ 7 km de marche et 350 m de dénivelé. Le retour se fait par la crête de la vigie. Prévoyez votre équipement de randonnée.



Je vous donne rendez-vous un quart d’heure avant le départ de la randonnée.



Les chiens ne sont pas acceptés.



A partir de 7 ans.

Groupe de 12 personnes maximum. .

Ferme Saint-Joseph 474 chemin de Saint-Joseph Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 91 36 94 contact.lecolebuissonniere@gmail.com

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English :

A unique walk to discover the plants of the hills at the pace of the Rove goats, accompanied by Emilie Loison, a surprising goatherd. Cheese and brousse tasting included!

L’événement Balade plantes sauvages en compagnie du troupeau Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme