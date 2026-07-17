AGENDA · Dieuze
Balade poussette:, Mairie, Dieuze
mercredi 23 septembre 2026 · Mairie · Dieuze
Informations pratiques
Balade poussette: Mercredi 23 septembre, 09h00 Mairie Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le), sur le thème de la musique.
Mairie Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
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