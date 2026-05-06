Balade santé-nature Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand

Balade santé-nature

Rue de Pont Menou RDV face au Poney-Club Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-22

La nature a des effets sur notre santé. Au cours d’une balade ressourçante parmi les arbres et près de l’eau, découvrons ce qui dans la nature déclenche des effets directs sur notre santé, expérimentons-le, et profitons du vivant tout autour de nous.

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .

Rue de Pont Menou RDV face au Poney-Club Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Balade santé-nature

L’événement Balade santé-nature Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX