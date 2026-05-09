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Balade sensorielle au Douron Plouégat-Guérand

Balade sensorielle au Douron Plouégat-Guérand samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Sur les berges du Douron, Pont-Menou

Ville : 29620 Plouégat-Guérand

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Plouégat-Guérand

Balade sensorielle au Douron

Sur les berges du Douron, Pont-Menou Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-08-14

Vivez une immersion au plus près des arbres, des fougères et des oiseaux. Reliez-vous à vos sens et à votre essence. Ou…
Laissez-vous embrasser par l’air marin et les sentiers côtiers. Ouvrez-vous à l’horizon et déployez votre paix intérieure !

En petit groupe de 4 à 8 personnes, Eveyam Nature vous accompagne pour un moment rien que pour vous, une immersion de 03h !
Possibilité de rdv à la demande.

Possibilité de tarif solidaire   .

Sur les berges du Douron, Pont-Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 79 74 88 29 

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English : Balade sensorielle au Douron

L’événement Balade sensorielle au Douron Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX

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