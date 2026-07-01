Balade sauvage, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Balade sauvage Dimanche 13 septembre, 14h30 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de nos régions, bases de la botanique, propriétés et usages traditionnels des plantes évoquées.
Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mp@mondedesens.fr »}]
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Charlotte BARBIER Bordeaux Métropole
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