Balade sauvage, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Balade sauvage Dimanche 13 septembre, 14h30 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de nos régions, bases de la botanique, propriétés et usages traditionnels des plantes évoquées.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mp@mondedesens.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. parc des jalles nature

Charlotte BARBIER Bordeaux Métropole