Eveil sensoriel à la nature pour les tout-petits, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Eveil sensoriel à la nature pour les tout-petits Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Offrez à vous et votre enfant un moment d’exploration et de connexion à la nature. Via la mise en place de différents petits ateliers sensoriels, ludiques et créatifs, au sein d’un milieu naturel, votre enfant est invité à découvrir son environnement en autonomie et à son rythme, tout en se développant à différents niveaux. Ces ateliers sont insiprés de la Pédagogie Par la Nature, issu des pays scandinaves. (Atelier)
Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « murmuresauvages@gmail.com »}]
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