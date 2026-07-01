Eveil sensoriel à la nature pour les tout-petits, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Eveil sensoriel à la nature pour les tout-petits Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Offrez à vous et votre enfant un moment d’exploration et de connexion à la nature. Via la mise en place de différents petits ateliers sensoriels, ludiques et créatifs, au sein d’un milieu naturel, votre enfant est invité à découvrir son environnement en autonomie et à son rythme, tout en se développant à différents niveaux. Ces ateliers sont insiprés de la Pédagogie Par la Nature, issu des pays scandinaves. (Atelier)

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « murmuresauvages@gmail.com »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. parc des jalles nature

C BARBIER, Bordeaux Métropole