Don du sang, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Don du sang Vendredi 11 septembre, 15h00 Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Prenez un peu de votre temps pour donner votre sang de 15h à 19h.

Le don de sang se fait uniquement par rendez-vous (en ligne).

Informations pratiques

Pour pouvoir donner votre sang, vous devez :

avoir entre 18 et 70 ans (jusqu’à 65 ans pour un premier don)

peser au moins 50 kg

vous sentir en forme le jour J et avoir mangé suffisamment, être hydratés ! (L’équipe EFS vérifie votre éligibilité sur place.)

Collation offerte après le don

Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Square du 19 mars 1962 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 57 40 12 [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/117040/sang »}]

Sauvez des vies en donnant votre sang

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles