L’Iliade – Cie Bravache, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

L’Iliade – Cie Bravache Mercredi 9 septembre, 19h00 Parc du Bourdieu Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Coup de cœur d’Échappée Belle 2024, ces jeunes comédien·nes bordelais·es reviennent vous faire vivre la véritable histoire de L’Iliade. Avec les moyens du bord et en un temps record, ils·elles nous plongent dans l’histoire de la guerre de Troie. Un spectacle plein d’énergie, de rire et d’acrobaties !

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/lodyssee.htm »}]

Coup de cœur d’Échappée Belle 2024, ces jeunes comédien·nes bordelais·es reviennent vous faire vivre la véritable histoire de L’Iliade. gratuit histoire

Pierre Planchenault