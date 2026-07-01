L’Iliade – Cie Bravache, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Bourdieu · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
L’Iliade – Cie Bravache Mercredi 9 septembre, 19h00 Parc du Bourdieu Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00
Coup de cœur d’Échappée Belle 2024, ces jeunes comédien·nes bordelais·es reviennent vous faire vivre la véritable histoire de L’Iliade. Avec les moyens du bord et en un temps record, ils·elles nous plongent dans l’histoire de la guerre de Troie. Un spectacle plein d’énergie, de rire et d’acrobaties !
Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/lodyssee.htm »}]
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Pierre Planchenault
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