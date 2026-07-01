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Soirée jeux, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 1 août 2026 · Café d'Abord · Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeux, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Café d'Abord
Adresse
104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde

Soirée jeux Samedi 1 août, 20h30 Café d’Abord Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00

Edith et d’autres adhérents vous proposent des soirées jeux de société les 1ᵉʳ samedis soirs du mois, au Café d’Abord (Hastignan) ! https://cafedabord.fr/
Venez tester des nouveaux jeux en famille ou solo.
Ouvert à tous les habitants. Gratuit

Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556959916 »}] [{« link »: « https://cafedabord.fr/ »}]
Venez découvrir de nouveaux jeux en famille, entre amis ou en solo, dans une ambiance conviviale.

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