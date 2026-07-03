Balade secrète en Corrèze Autour du moulin Valiergues
mercredi 12 août 2026 · Valiergues
Informations pratiques
Valiergues
Balade secrète en Corrèze Autour du moulin
Le Bourg Valiergues Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Laissez-vous charmer par Valiergues le temps d’une balade au coeur d’une nature authentique. Entre forêts de résineux aux senteurs envoûtantes, ouvrez l’oeil cerfs et chevreuils pourraient croiser votre chemin ! Le parcours dévoile aussi un patrimoine plein de caractère avec granges, fours à pain, puits et croix de carrefour. Faites une pause au puits à balancier, puis poussez la porte de la petite église et découvrez son retable restauré. Terminez en beauté au dernier moulin à vent de Corrèze dont les ailes tournantes ouvrent leurs portes aux visiteurs.
Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin de 8h00 à 8h45 (obligatoire).
Randonnée de 9km, difficulté moyenne .
Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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English : Balade secrète en Corrèze Autour du moulin
L’événement Balade secrète en Corrèze Autour du moulin Valiergues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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