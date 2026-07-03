Informations pratiques

Valiergues

Balade secrète en Corrèze Autour du moulin

Le Bourg Valiergues Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Laissez-vous charmer par Valiergues le temps d’une balade au coeur d’une nature authentique. Entre forêts de résineux aux senteurs envoûtantes, ouvrez l’oeil cerfs et chevreuils pourraient croiser votre chemin ! Le parcours dévoile aussi un patrimoine plein de caractère avec granges, fours à pain, puits et croix de carrefour. Faites une pause au puits à balancier, puis poussez la porte de la petite église et découvrez son retable restauré. Terminez en beauté au dernier moulin à vent de Corrèze dont les ailes tournantes ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin de 8h00 à 8h45 (obligatoire).

Randonnée de 9km, difficulté moyenne .

Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balade secrète en Corrèze Autour du moulin

L’événement Balade secrète en Corrèze Autour du moulin Valiergues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze