Randonnée de la Loutre

Valiergues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Durant cette journée il est proposé des parcours VTT et marche sur le site de Valiergues à côté de la ville d’Ussel avec un départ de la salle polyvalente.

Il s’agit de randonnées organisées par le HCVTT, qui pour la 15ème édition renouvelle cet évènement.

Il est proposé différents parcours pour s’adapter à chacun.

Une boisson est offerte au retour de la randonnée, et chaque randonnée est pourvu d’un ou plusieurs ravitaillements suivant la distance.

Une buvette sera mise à disposition tout au long de la journée avec un café offert à l’arrivée.

Pour le déjeuner est prévu un repas pour celles et ceux qui le souhaite sur réservation en ligne.

Les inscriptions pourront se faire sur place, mais il est privilégié l’inscription en ligne sur notre site https://randonnee-de-la-loutre.fr/ qui sera disponible dès juin 2026. Un lot sera offert par chaque participation. .

Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 42 78 hcvtt19@gmail.com

L'événement Randonnée de la Loutre Valiergues a été mis à jour le 2026-02-20