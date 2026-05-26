Valiergues

Randonnée Ecolotonome à Valiergues

Le Bourg Valiergues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:45:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’association Parmontsetparchamps organise une randonnée pédestre à Valiergues sur le circuit Ecolotonome de 13 km, difficulté moyenne.

Départ de Champs sur Tarentaine à 9h, Bort les Orgues (parking J Chaussures) à 9h15 et à Valiergues 9h45 .

Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 82 82 96

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English : Randonnée Ecolotonome à Valiergues

L’événement Randonnée Ecolotonome à Valiergues Valiergues a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze