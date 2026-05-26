Randonnée Ecolotonome à Valiergues Valiergues
Randonnée Ecolotonome à Valiergues Valiergues dimanche 30 août 2026.
Valiergues
Randonnée Ecolotonome à Valiergues
Le Bourg Valiergues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:45:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’association Parmontsetparchamps organise une randonnée pédestre à Valiergues sur le circuit Ecolotonome de 13 km, difficulté moyenne.
Départ de Champs sur Tarentaine à 9h, Bort les Orgues (parking J Chaussures) à 9h15 et à Valiergues 9h45 .
Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 82 82 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Ecolotonome à Valiergues
L’événement Randonnée Ecolotonome à Valiergues Valiergues a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Valiergues (Corrèze)
- Repas moules frites Salle des fêtes Valiergues 6 juin 2026
- Fête patronale Valiergues 18 juillet 2026
- Randonnée de la Loutre Valiergues 20 septembre 2026
- Octobre Rose randonnée Salle des fêtes Valiergues 4 octobre 2026