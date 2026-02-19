Octobre Rose randonnée Salle des fêtes Valiergues

Octobre Rose randonnée

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité des Fêtes de Valiergues organise une randonnée solidaire payante exposition de divers stands.

Les bénéfices de cette journée seront reversés à la Ligue d’Ussel .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr

