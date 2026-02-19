Octobre Rose randonnée Salle des fêtes Valiergues

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues Corrèze

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité des Fêtes de Valiergues organise une randonnée solidaire payante exposition de divers stands.
Les bénéfices de cette journée seront reversés à la Ligue d’Ussel   .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98  jeromelachevre@orange.fr

