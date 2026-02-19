Fête patronale Valiergues

Fête patronale

Le Bourg Valiergues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité des Fêtes de Valiergues vous invite à la fête patronale du village programme en cours et repas sous condition de réservation .

Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr

English : Fête patronale

