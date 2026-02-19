Fête patronale Valiergues
Fête patronale Valiergues samedi 18 juillet 2026.
Fête patronale
Le Bourg Valiergues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité des Fêtes de Valiergues vous invite à la fête patronale du village programme en cours et repas sous condition de réservation .
Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Valiergues a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze