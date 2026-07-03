Informations pratiques

Sornac

Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse

5 Place de l’Église Sornac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Partez pour une balade-enquête immersive à Sornac, sur une boucle d’environ 8 km accessible à tous. Sur

les traces du facteur Gorsse, vous traversez chemins boisés, hameaux et points de vue, et rencontrez six

habitants. Chacun livre son témoignage, mais un seul ment. Munis d’un carnet d’enquête, les participants

observent, interrogent et recoupent les indices pour découvrir la vérité. Une expérience originale mêlant

marche, patrimoine local et jeu narratif, à vivre en famille ou entre amis. nous ouvrira ses portes.

Randonnée de 7.7km, difficulté moyenne

Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin de 8h00 à 8h45 (obligatoire). .

5 Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse

L’événement Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse Sornac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze