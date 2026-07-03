Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse Sornac
mercredi 5 août 2026 · Sornac
Informations pratiques
Sornac
Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse
5 Place de l’Église Sornac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Partez pour une balade-enquête immersive à Sornac, sur une boucle d’environ 8 km accessible à tous. Sur
les traces du facteur Gorsse, vous traversez chemins boisés, hameaux et points de vue, et rencontrez six
habitants. Chacun livre son témoignage, mais un seul ment. Munis d’un carnet d’enquête, les participants
observent, interrogent et recoupent les indices pour découvrir la vérité. Une expérience originale mêlant
marche, patrimoine local et jeu narratif, à vivre en famille ou entre amis. nous ouvrira ses portes.
Randonnée de 7.7km, difficulté moyenne
Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin de 8h00 à 8h45 (obligatoire). .
5 Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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English : Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse
L’événement Balade secrète en Corrèze Enquêtez autour de la disparition du facteur Gorsse Sornac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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