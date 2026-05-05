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Fête patronale de la Saint Roch Sornac

Fête patronale de la Saint Roch Sornac

Fête patronale de la Saint Roch Sornac vendredi 21 août 2026.

Adresse : 5 Place de l'église

Ville : 19290 Sornac

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Sornac

Fête patronale de la Saint Roch

5 Place de l’église Sornac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Fête patronale du village avec fête foraine tout le week-end, buvette et restauration sur place.

Démarrage de la fête le vendredi soir-nombreuses animations le samedi– défilé de chars le dimanche après-midi, clôture festive en soirée.

Plus d’informations à venir sur le site de la commune sornac.fr   .

5 Place de l’église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27  commune@sornac.fr

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English : Fête patronale de la Saint Roch

L’événement Fête patronale de la Saint Roch Sornac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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