Fête patronale de la Saint Roch Sornac
Fête patronale de la Saint Roch Sornac vendredi 21 août 2026.
Sornac
Fête patronale de la Saint Roch
5 Place de l’église Sornac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fête patronale du village avec fête foraine tout le week-end, buvette et restauration sur place.
Démarrage de la fête le vendredi soir-nombreuses animations le samedi– défilé de chars le dimanche après-midi, clôture festive en soirée.
Plus d’informations à venir sur le site de la commune sornac.fr .
5 Place de l’église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27 commune@sornac.fr
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English : Fête patronale de la Saint Roch
L’événement Fête patronale de la Saint Roch Sornac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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