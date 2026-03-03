Concours de pêche Sornac
Concours de pêche Sornac dimanche 16 août 2026.
Concours de pêche
Plan d’eau Sornac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
L’association La truite sornacoise organise un concours de pêche à l’étang des Chaux.
Inscriptions dès 7h30 concours de 8h45 à 11h
Nombreux lots, tirage de la bourriche
Buvette-casse-croûte .
Plan d’eau Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 21 mairie-communication@sornac.fr
