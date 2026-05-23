Sornac

Fête du jeu

Place de l’Église Sornac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, nous vous invitons à venir découvrir de nombreux jeux de société, jeux géants et jeux en bois en accès libre.

Une animation pour toute la famille. .

Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Sornac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze