Fête du jeu Sornac
Fête du jeu Sornac samedi 13 juin 2026.
Sornac
Fête du jeu
Place de l’Église Sornac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, nous vous invitons à venir découvrir de nombreux jeux de société, jeux géants et jeux en bois en accès libre.
Une animation pour toute la famille. .
Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27
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English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Sornac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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