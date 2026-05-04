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Comice agricole Sornac

Comice agricole Sornac

Comice agricole Sornac samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 19290 Sornac

Département : Corrèze

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Sornac

Comice agricole

Place de l’Église Sornac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Comice agricole à Sornac, plusieurs animations sur la journée*
Programme à venir   .

Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27  communication@sornac.fr

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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