Sornac

Comice agricole

Place de l’Église Sornac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Comice agricole à Sornac, plusieurs animations sur la journée*

Programme à venir .

Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27 communication@sornac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze