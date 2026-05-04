Comice agricole Sornac
Comice agricole Sornac samedi 1 août 2026.
Sornac
Comice agricole
Place de l’Église Sornac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Comice agricole à Sornac, plusieurs animations sur la journée*
Programme à venir .
Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27 communication@sornac.fr
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English : Comice agricole
L’événement Comice agricole Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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