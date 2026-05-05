Sornac

Exposition soigner sous le feu

Salle des Milles Sources Sornac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition soigner sous le feu 14/18 et 39/45 exposition de matériels médical, de mannequins en uniformes d époques, documents et bien d’autre chose. .

Salle des Milles Sources Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 99 58 55 association.historisoins@gmail.com

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English : Exposition soigner sous le feu

L’événement Exposition soigner sous le feu Sornac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze