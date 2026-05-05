Fête Nationale Sornac
Fête Nationale Sornac lundi 13 juillet 2026.
Sornac
Fête Nationale
Place de l’église Sornac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Le lundi 13 juillet 2026
Buvette et restauration en soirée -feu d’artifice musical et scénographié au plan d’eau des chaux
Le mardi 14 juillet 2026
– Défilé motorisé des pompiers à 11h dans la commune suivi du verre de l’amitié offert à la caserne, 6 route de l’Arbre de May à Sornac
– Concours de pétanque à 14h au Foyer rural, 2 rue de la Gane, organisé par la société de chasse .
Place de l’église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27 commune@sornac.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Sornac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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