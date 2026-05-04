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Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac

Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac

Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place de la Poste

Ville : 19290 Sornac

Département : Corrèze

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sornac

Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze

Place de la Poste Sornac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

La Mairie de Sornac et le foyer rural vous invitent à venir découvrir l’exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute-Corrèze.
Entrée gratuite   .

Place de la Poste Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 20  ma-br@orange.fr

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English : Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze

L’événement Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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