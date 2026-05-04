Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac
Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac mardi 14 juillet 2026.
Sornac
Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze
Place de la Poste Sornac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La Mairie de Sornac et le foyer rural vous invitent à venir découvrir l’exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute-Corrèze.
Entrée gratuite .
Place de la Poste Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 20 ma-br@orange.fr
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English : Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze
L’événement Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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