Sornac

Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze

Place de la Poste Sornac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La Mairie de Sornac et le foyer rural vous invitent à venir découvrir l’exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute-Corrèze.

Entrée gratuite .

Place de la Poste Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 20 ma-br@orange.fr

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English : Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze

L’événement Exposition vente des artistes amateurs et créateurs de Haute Corrèze Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze