Feu de la Saint-Jean Sornac
Feu de la Saint-Jean Sornac samedi 20 juin 2026.
Sornac
Feu de la Saint-Jean
Rue de la Gane Sornac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le foyer rural de Sornac vous invite au feu de la Saint-Jean ; grillades, buvette et animation musicale suivi de l’embrasement du feu à la tombée de la nuit .
Rue de la Gane Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 20
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English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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