Sornac

Feu de la Saint-Jean

Rue de la Gane Sornac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le foyer rural de Sornac vous invite au feu de la Saint-Jean ; grillades, buvette et animation musicale suivi de l’embrasement du feu à la tombée de la nuit .

Rue de la Gane Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 67 20

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Sornac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze