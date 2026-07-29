BALADE SENSORIELLE MAISON GARONNE Cazères
mercredi 29 juillet 2026 · MAISON GARONNE · Cazères
Informations pratiques
Cazères
BALADE SENSORIELLE
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! A partir de l’exposition Essentielle, partons en promenade à l’aide de nos 5 sens.
A partir de 7 ans / durée 45min 1h / réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
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English :
All summer long, Maison Garonne offers activities for all ages! Starting with the Essentielle exhibition, let’s go on a journey using our five senses.
L’événement BALADE SENSORIELLE Cazères a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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