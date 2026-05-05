Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux
Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux mercredi 5 août 2026.
Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure Mercredi 5 août, 10h00 Boulevard Sadi Carnot Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
C’est grâce à tous nos sens que nous découvrirons pleinement le marais de la vallée de l’Aure qui regorge de richesses et de diversités. Des petits ateliers sensoriels vous seront proposés sur le chemin de la balade.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2 km/2h) – Niveau 1
Boulevard Sadi Carnot Boulevard Sadi Carnot Entrée proche du garage Renault BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
C’est grâce à tous nos sens que nous découvrirons pleinement le marais de la vallée de l’Aure qui regorge de richesses et de diversités. Des petits ateliers sensoriels vous seront proposés sur le …
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