Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux

Balade sensorielle du marais de la vallée de l’Aure Mercredi 5 août, 10h00 Boulevard Sadi Carnot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

C’est grâce à tous nos sens que nous découvrirons pleinement le marais de la vallée de l’Aure qui regorge de richesses et de diversités. Des petits ateliers sensoriels vous seront proposés sur le chemin de la balade.

Jeune public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2 km/2h) – Niveau 1

Boulevard Sadi Carnot Boulevard Sadi Carnot Entrée proche du garage Renault BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

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