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Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Local convivial Rennes

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Local convivial Rennes

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Local convivial Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Local convivial Rennes Mercredi 8 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription.

Parcours ludique et créatif pour les enfants et familles au parc des Gayeulles

Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à partir de 15h30 ou directement au parc des Gayeulles à 16h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00

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Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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