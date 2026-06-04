La ludothèque en plein air ! Agora du clair Détour Rennes
La ludothèque en plein air ! Agora du clair Détour Rennes mercredi 8 juillet 2026.
La ludothèque en plein air ! Agora du clair Détour Rennes Mercredi 8 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ».
La ludothèque et le Cercle Paul Bert partent à votre rencontre avec des animations « Hors les murs ». Venez découvrir et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux d’adresse et activités ludiques pour tous les âges. Une occasion idéale pour jouer, échanger et profiter d’une ambiance familiale en plein air ou dans l’espace public.
Public :
Tout public (enfants, familles, adultes)
Type d’événement :
Animation / Ludothèque / Jeu / Famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00
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Agora du clair Détour 32 rue de la marbaudais rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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