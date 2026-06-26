Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Prairies Saint-Martin, au niveau du kiosque et de la rue Armand Rébillon Rennes
Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Prairies Saint-Martin, au niveau du kiosque et de la rue Armand Rébillon Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Prairies Saint-Martin, au niveau du kiosque et de la rue Armand Rébillon Rennes Mercredi 8 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sans réservation
“Semer des histoires” est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, d’une heure environ, dans les parcs et jardins du quartier.
_**Semer des histoires**_ est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, dans les parcs et jardins du quartier.
Trois temps de lectures d’une heure environ seront proposés :
– mardi 30/06 à 17h : Square de Coëtlogon
– samedi 04/07 à 10h30 : Parc des Tanneurs (RdV 6 rue St-Martin)
– mercredi 08/07 à 15h : Prairies St-Martin (RdV au kiosque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00.000+02:00
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Prairies Saint-Martin, au niveau du kiosque et de la rue Armand Rébillon 47 rue Armand Rébillon Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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