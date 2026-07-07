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Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes

mercredi 8 juillet 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes 8 et 9 juillet

Cette semaine, ce sera la dernière semaines de rire de la saison. Snif Nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s pour rire beaucoup tous ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes


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