Informations pratiques

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes 8 et 9 juillet

Cette semaine, ce sera la dernière semaines de rire de la saison. Snif Nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s pour rire beaucoup tous ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00

1



Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

