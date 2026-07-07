AGENDA · Rennes
Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes
mercredi 8 juillet 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes 8 et 9 juillet
Cette semaine, ce sera la dernière semaines de rire de la saison. Snif Nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s pour rire beaucoup tous ensemble !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes
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