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Cabanes et création nature au parc des Gayeulles, Parc des Gayeulles, Rennes

Cabanes et création nature au parc des Gayeulles, Parc des Gayeulles, Rennes

Cabanes et création nature au parc des Gayeulles, Parc des Gayeulles, Rennes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Parc des Gayeulles

Adresse : 49M6+W7 Rennes, France

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : adhésion à prix libre , sur inscription

Cabanes et création nature au parc des Gayeulles 7 – 28 juillet, certains mardis Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine

adhésion à prix libre , sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00

Mobilisons notre imaginaire et notre créativité pour inventer l’histoire d’un village éphémère : cabanes, suspensions, chants et danse, accessoires (bijoux, parures, instruments de musique…) au parc des Gayeulles !
Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou alors directement au parc des Gayeulles dans la zone de cabanes libre à partir de 16h !

Parc des Gayeulles 49M6+W7 Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Imaginons ensemble un village éphémère dans la zone de cabanes libres

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