Cabanes et création nature au parc des Gayeulles, Parc des Gayeulles, Rennes
Cabanes et création nature au parc des Gayeulles, Parc des Gayeulles, Rennes mardi 7 juillet 2026.
Cabanes et création nature au parc des Gayeulles 7 – 28 juillet, certains mardis Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine
adhésion à prix libre , sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Mobilisons notre imaginaire et notre créativité pour inventer l’histoire d’un village éphémère : cabanes, suspensions, chants et danse, accessoires (bijoux, parures, instruments de musique…) au parc des Gayeulles !
Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou alors directement au parc des Gayeulles dans la zone de cabanes libre à partir de 16h !
Parc des Gayeulles 49M6+W7 Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Imaginons ensemble un village éphémère dans la zone de cabanes libres
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