Et nous serons rivières maurepas Rennes 7 – 11 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

L’association Zéro de Conduite vous invite à participer à la création collective du livre-audio ET NOUS SERONS RIVIÈRES. Venez partager vos histoires et créer vos visuels en cyanotype !

Depuis 2008, l’association Zéro de Conduite mène des projets artistiques au cœur de quartiers urbains comme de territoires ruraux en collaboration avec les habitant·es et les structures sociales et culturelles locales.

Pour la création participative _Et nous serons rivières_, nous créerons un récit à plusieurs voix sur la thématique de l’eau : une histoire dans laquelle mettre ses peurs, ses envies, ses imaginaires. L’objet final prendra la forme d’un livre audio-visuel mêlant écriture, illustration et recueils sonores de témoignages.

Au-delà de sa dimension symbolique et plus spécialement à Rennes, l’eau fait partie de nos préoccupations quotidiennes : la grande crue à Rennes et alentours, les canicules de plus en plus fréquentes, le découvrement de la Vilaine, la pollution de l’eau… Elle est devenue une ressource, un objet de marchandisation. Dans ce contexte, il nous paraît important d’ouvrir un espace de parole autour de ces sujets de société.

Du mercredi 8 au samedi 11 juillet, nous installons la caravane, Fabrique d’images et de sons, sur la place Lucie et Raymond Aubrac.

Nous proposerons un espace de recueil de paroles et des ateliers de création de cyanotype.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T16:30:00.000+02:00

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maurepas Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



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