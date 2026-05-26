Cabanes et création nature au parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes
Cabanes et création nature au parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes mardi 7 juillet 2026.
Cabanes et création nature au parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes 7 – 28 juillet, certains mardis Ille-et-Vilaine
adhésion à prix libre , sur inscription
Imaginons ensemble un village éphémère dans la zone de cabanes libres
Mobilisons notre imaginaire et notre créativité pour inventer l’histoire d’un village éphémère : cabanes, suspensions, chants et danse, accessoires (bijoux, parures, instruments de musique…) au parc des Gayeulles !
Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou alors directement au parc des Gayeulles dans la zone de cabanes libre à partir de 16h !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-28T19:00:00.000+02:00
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Parc des Gayeulles 49M6+W7 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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