Cabanes et création nature au parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes 7 – 28 juillet, certains mardis Ille-et-Vilaine

adhésion à prix libre , sur inscription

Imaginons ensemble un village éphémère dans la zone de cabanes libres

Mobilisons notre imaginaire et notre créativité pour inventer l’histoire d’un village éphémère : cabanes, suspensions, chants et danse, accessoires (bijoux, parures, instruments de musique…) au parc des Gayeulles !

Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou alors directement au parc des Gayeulles dans la zone de cabanes libre à partir de 16h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-28T19:00:00.000+02:00

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Parc des Gayeulles 49M6+W7 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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