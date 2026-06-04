Le petit Lab en plein-air – Savary en fête complexe sportif savary Rennes 8 – 22 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuit

Ateliers manuels, techniques et numériques pour toutes et tous. 3 dates avec des ateliers différents à chaque fois.

Le petitLab, c’est le fablab des petits débrouillards au Blosne ! Un lieu pour créer des objets, graver ou découper du bois ou du carton, floquer ou broder des tissus …. en utilisant des machines numériques comme l’imprimante 3D, la découpeuse laser ou la découpeuse vynil, mais aussi la brodeuse numérique.

Nous proposons 3 après-midi d’ateliers ouverts à toutes et à tous en juillet.

– mercredi 8 juillet : progarmme à venir

– mercredi 15 juillet : programme à venir

– mercredi 22 juillet : programme à venir

Ces ateliers s’intègrent dans la programmation Savary en fête. Des activités sportives et culturelles sont également proposées ces jours-là.

Les petits débrouillards sont également présents cet été dans d’autres quartiers. Retrouvez bientôt notre programme estival (lien à venir).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T19:00:00.000+02:00

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complexe sportif savary 2 BOULEVARD LOUIS VOLCLAIR, 35200 RENNES Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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