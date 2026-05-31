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Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : adhésion prix libre, sur inscription.

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Mercredi 8 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à partir de 15h30 ou directement au parc des Gayeulles à 16h !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Parcours ludique et créatif pour les enfants et familles au parc des Gayeulles

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