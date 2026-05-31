Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes

Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Mercredi 8 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à partir de 15h30 ou directement au parc des Gayeulles à 16h !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Parcours ludique et créatif pour les enfants et familles au parc des Gayeulles