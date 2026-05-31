Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes
Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles, Local convivial, Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Balade sensorielle et créative au Parc des Gayeulles Mercredi 8 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine
adhésion prix libre, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Retrouvons-nous au local convivial au RDC du 21 rue parmentier à partir de 15h30 ou directement au parc des Gayeulles à 16h !
Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Parcours ludique et créatif pour les enfants et familles au parc des Gayeulles
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026