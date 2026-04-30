Montaut

Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares

Salle des Fêtes Montaut Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez nous retrouver à la salle des fêtes de Montaut pour une balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares.

– Départ à partir de 9h

– 2 parcours de 6 km et 9km

– possibilité de déjeuner sur place (avec réservation) .

Salle des Fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 55 42 fladrech@groupama-ca.fr

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English : Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares

L’événement Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides