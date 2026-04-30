Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut
Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut dimanche 7 juin 2026.
Montaut
Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares
Salle des Fêtes Montaut Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez nous retrouver à la salle des fêtes de Montaut pour une balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares.
– Départ à partir de 9h
– 2 parcours de 6 km et 9km
– possibilité de déjeuner sur place (avec réservation) .
Salle des Fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 55 42 fladrech@groupama-ca.fr
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English : Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares
L’événement Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides