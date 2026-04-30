Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut

Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut

Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 47210 Montaut

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montaut

Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares

Salle des Fêtes Montaut Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Venez nous retrouver à la salle des fêtes de Montaut pour une balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares.
– Départ à partir de 9h
– 2 parcours de 6 km et 9km
– possibilité de déjeuner sur place (avec réservation)   .

Salle des Fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 55 42  fladrech@groupama-ca.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares

L’événement Balade solidaire au profit de la Fondation Santé Vaincre les Maladies Rares Montaut a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Montaut (Lot-et-Garonne)