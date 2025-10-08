Balade solidaire

Migné Indre

Dimanche 2026-06-14 08:00:00

2026-06-14

2026-06-14

Marchons ensemble pour aider la recherche à vaincre mes maladies rares..

3 parcours sont proposés 7km, 10km et 15km avec ravitaillement. Bénéfices reversés au profit de la Fondation Groupama pour la santé sur la recherche pour le cancer pédiatrique. .

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 68 65 34 lucie.brunet@groupama-ca.fr

English :

Let’s walk together to help research to beat my rare diseases.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam laufen, um der Forschung zu helfen, meine seltenen Krankheiten zu besiegen.

Italiano :

Camminiamo insieme per aiutare la ricerca a sconfiggere le mie malattie rare.

Espanol :

Caminemos juntos para ayudar a la investigación para vencer mis enfermedades raras.

