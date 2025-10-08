Balade solidaire Migné
Balade solidaire Migné dimanche 14 juin 2026.
Balade solidaire
Migné Indre
Marchons ensemble pour aider la recherche à vaincre mes maladies rares..
3 parcours sont proposés 7km, 10km et 15km avec ravitaillement. Bénéfices reversés au profit de la Fondation Groupama pour la santé sur la recherche pour le cancer pédiatrique. .
Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 68 65 34 lucie.brunet@groupama-ca.fr
English :
Let’s walk together to help research to beat my rare diseases.
German :
Lassen Sie uns gemeinsam laufen, um der Forschung zu helfen, meine seltenen Krankheiten zu besiegen.
Italiano :
Camminiamo insieme per aiutare la ricerca a sconfiggere le mie malattie rare.
Espanol :
Caminemos juntos para ayudar a la investigación para vencer mis enfermedades raras.
