La ronde des étangs Migné

La ronde des étangs

Route Migné Rosnay Migné Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Course nature en plein cœur de la Brenne, parcours de 7 et 15 km, récompense à tous les participants. Une grande partie du circuit se déroule sur le domaine du Plessis, propriété de la Fédération des Chasseurs de l’Indre.

Une boucle pour le 7 km sur chemin et un peu de prairie. La boucle de 7 km et une deuxième boucle un peu différente pour le 15 km également sur chemin avec un peu plus de traversée de prairie. Le circuit se situe près de l’étang Mouton et dans le domaine du Plessis, propriété de la fédération départementale de chasse qui nous prête le site. Très peu de dénivelé sur ce circuit relativement facile. Un circuit de 1 km pour les enfants (départ à 11h). Arrivée et récompenses à l’étang Mouton. Possibilité de douches au camping de Migné. Organisé par l’association sportive de Migné avec l’aide de la commune et le soutien technique du Blanc Athlétisme. .

Route Migné Rosnay Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 72 91 84 leblancathle@yahoo.fr

English :

Nature race in the heart of the Brenne, 7 and 15 km courses, reward for all participants. A large part of the circuit takes place on the Domaine du Plessis, property of the Indre Federation of Hunters.

