Fête de l’étang Mouton Migné
Fête de l’étang Mouton Migné samedi 18 juillet 2026.
Migné
Fête de l’étang Mouton
Route Rosnay-Migné Migné Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Fête au bord de l’eau au profit de l’école suivi d’un feu d’artifice.
L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec feu d’artifice tiré sur l’eau s et animation musicale. Restauration et buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. .
Route Rosnay-Migné Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 86 10
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English :
Waterfront party to benefit the school, followed by fireworks.
L’événement Fête de l’étang Mouton Migné a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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